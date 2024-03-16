اليوم.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لفيوتشر في الكونفدرالية

يستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم السبت، تدريباته على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة وذلك استعدادا لمواجهة فيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان جوزية جوميز مدرب الفريق الأبيض قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٣ أيام وذلك لتجنب تعرضهم للإرهاق.

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك وفيوتشر في دور الـ٣٢ لكأس الكونفدرالية الأفريقية يوم ٢٩ من شهر مارس الجاري، بينما تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم ٧ أكتوبر القادم.

كان فريق الزمالك قد توج بكأس الكونفدرالية الأفريقية في المرة الأخيرة نسخة ٢٠١٩، بينما لم يسبق لفيوتشر أن توج باللقب من قبل.