تحت شعار "الرياضة حياة".. انطلاق الدورات الرمضانية بجنوب سيناء

انطلقت فعاليات مباريات الدورة الرمضانية بمراكز شباب جنوب سيناء، في كرة القدم تحت شعار “الرياضة حياة”، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمحافظ اللواء دكتور خالد فودة، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

وسط جبال كاترين

وفي مدينة سانت كاترين ووسط الجبال انطلقت أولى فعاليات الدورة الرمضانية، والتي ينفذها مركز شباب سانت كاترين، كما انطلقت من مركز شباب أبو رديس أولى فاعليات الدورة الرمضانية للطلائع و التي ينفذها المركز، وفي مدينة دهب انطلقت من مركز شباب دهب أولى فاعليات الدورة الرمضانية للطلائع و التي ينفذها المركز بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، لـ"البوابة نيوز": تأتي الدورات الرمضانية، تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات وزارة الشباب والرياضة، وحرصًا من الوزارة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة.

انطلاق الأمسيات الرمضانية

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه انطلقت مساء أمس الجمعة أولى الامسيات الرمضانية تحت شعار رسولنا قدوه لنا بمركز شباب أبو زنيمة بحضور ١٠٠ مشارك من رواد المركز و أبناء المدينة، وذلك بالتعاون مع بيت العائلة المصرية ، بحضور اللواء نادر احمد رئس المدينة و مشايخ منطقة وعظ جنوب سيناء .

وأضاف: تنفذ الامسيات من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة للبرلمان " بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة بجنوب سيناء إدارة البرلمان والتعليم المدني وبيت العائلة المصرية مشيخة الأزهر الشريف تحت رعاية اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة وبتوجيهات وكيل الوزارة و متابعة احمد عبدالعزيز وكيل المديرية .

بيت العائلة

ويهدف البرنامج الي نشر المفاهيم الصحيحة ، ونبذ المفاهيم المغلوطة ، ونشر ثقافة التعايش السلمى والمجتمعى ، ومواجهة الأفكار حول تعاملات الرسول الكريم مع الاخر ومع اسرته الاخوة ، الوطنية، المواطنة، قيمة الحياة ، وقتك حياتك .

وتابع: تناولت الأمسية فوائد شهر رمضان الكريم، و صفات رسولنا التي أصبحت قدوة لنا نحتذى بها، وكيفية الاستفادة من قدوتنا فى حياتنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما تحدث فضيل الشيخ عن أخلاقه وصفاته ومعاملات رسولنا ويجب علينا الاقتداء بالنبي صل الله عليه وسلم، في جميع مسارات الحياة دون استثناء، سواء في البيت أو المسجد أو القيادة والدعوة والإرشاد، وأن نعمل جاهدين على تحقيق الاقتداء والتأسي به في جميع أمور حياتنا.

يذكر أن بيت العائلة المصرية يعمل على زيادة المحبة والتسامح بين أطياف الشعب المصري، وذلك من خلال الاشتراك في الكثير من الأعمال الوطنية، مبينًا أن بيت العائلة المصرية ليس بديلا لأي مؤسسة أو القانون إنما هو مساند ويعمل في تناغم مع المؤسسات، للقضاء على الفتن .

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