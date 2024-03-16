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السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مانشستر سيتي يستضيف نيوكاسل يونايتد.. فولهام يواجه توتنهام.. أوساسونا يلتقي ريال مدريد

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 16 مارس 2024 على النحو التالي:

كأس الاتحاد الإنجليزي
2:15 وولفرهامبتون - كوفنتري سيتي
7:30 مانشستر سيتي - نيوكاسل يونايتد

الدوري الإنجليزي
5:00 بيرنلي - برينتفورد
5:00 لوتون تاون - نوتينجهام فورست
7:30 فولهام - توتنهام هوتسبير

الدوري الإسباني 
3:00 ريال مايوركا - غرناطة
5:15 أوساسونا - ريال مدريد
7:30 خيتافي - جيرونا
10:00 أتلتيك بيلباو - ديبورتيفو ألافيس

الدوري الإيطالي 
4:00 مونزا - كالياري
4:00 أودينيزي - تورينو
7:00 ساليرنيتانا - ليتشي
9:45 فروسينوني - لاتسيو

الدوري الألماني  
4:30 يونيون برلين - فيردر بريمن
4:30 فولفسبورج - أوجسبورج
4:30 ماينز 05 - بوخوم
4:30 هايدنهايم - بوروسيا مونشنجلادباخ
4:30 دارمشتات 98 - بايرن ميونخ
7:30 هوفنهايم - شتوتجارت

الدوري الفرنسي  
6:00 نانت - ستراسبورج
10:00 لانس - نيس

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