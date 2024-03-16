تشاهدون اليوم.. مانشستر سيتي يستضيف نيوكاسل يونايتد.. فولهام يواجه توتنهام.. أوساسونا يلتقي ريال مدريد

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 16 مارس 2024 على النحو التالي:

كأس الاتحاد الإنجليزي

2:15 وولفرهامبتون - كوفنتري سيتي

7:30 مانشستر سيتي - نيوكاسل يونايتد

الدوري الإنجليزي

5:00 بيرنلي - برينتفورد

5:00 لوتون تاون - نوتينجهام فورست

7:30 فولهام - توتنهام هوتسبير

الدوري الإسباني

3:00 ريال مايوركا - غرناطة

5:15 أوساسونا - ريال مدريد

7:30 خيتافي - جيرونا

10:00 أتلتيك بيلباو - ديبورتيفو ألافيس

الدوري الإيطالي

4:00 مونزا - كالياري

4:00 أودينيزي - تورينو

7:00 ساليرنيتانا - ليتشي

9:45 فروسينوني - لاتسيو

الدوري الألماني

4:30 يونيون برلين - فيردر بريمن

4:30 فولفسبورج - أوجسبورج

4:30 ماينز 05 - بوخوم

4:30 هايدنهايم - بوروسيا مونشنجلادباخ

4:30 دارمشتات 98 - بايرن ميونخ

7:30 هوفنهايم - شتوتجارت

الدوري الفرنسي

6:00 نانت - ستراسبورج

10:00 لانس - نيس