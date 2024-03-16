مؤلف مسلسل المعلم: استوديو التصوير احترق بالكامل

شهد مقر تصوير مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان اندلاع حريق كبير، وذلك في أثناء تصوير مشاهد العمل داخل استوديو الأهرام.

وأوضح محمد الشواف مؤلف مسلسل "المعلم" ما حدث بعد اندلاع حريق هائل في استوديو الأهرام، عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، قائلًا: "استديو تصوير مسلسل المعلم اتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم استديو الأهرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، يارب لطفك يا رب".

يعرض مسلسل "المعلم" حصريًا على قناة الحياة يوميًا خلال شهر رمضان، وهو بطولة الفنان مصطفى شعبان وسهر الصايغ وعبد العزيز مخيون وأحمد فؤاد سليم، هاجر أحمد، انتصار، طارق النهري، سلوى خطاب، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.