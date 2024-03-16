ads
السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

مؤلف مسلسل المعلم: استوديو التصوير احترق بالكامل

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد مقر تصوير مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان اندلاع حريق كبير، وذلك في أثناء تصوير مشاهد العمل داخل استوديو الأهرام.

وأوضح محمد الشواف مؤلف مسلسل "المعلم" ما حدث بعد اندلاع حريق هائل في استوديو الأهرام، عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، قائلًا: "استديو تصوير مسلسل المعلم اتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم استديو الأهرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، يارب لطفك يا رب".

يعرض مسلسل "المعلم" حصريًا على قناة الحياة يوميًا خلال شهر رمضان، وهو بطولة الفنان مصطفى شعبان وسهر الصايغ وعبد العزيز مخيون وأحمد فؤاد سليم، هاجر أحمد، انتصار، طارق النهري، سلوى خطاب، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

الفنان مصطفي شعبان مسلسل المعلم ستوديو الأهرام ستديو تصوير حريق هائل