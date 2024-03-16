الحماية المدنية تواصل جهودها لإخماد النيران باستوديو الأهرام بالعمرانية

ما زالت الجهود متواصلة لإخماد النيران الهائلة باستوديو الأهرام، الواقع بشارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، وصرح اللواء أحمد جلال رئيس الحي بأنه تم الدفع بـ20 سيارة إطفاء للإسراع للسيطرة على حريق.

حيث فرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا حول المنطقة، وبدأت فرق الدفاع المدني في عمليات الإطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب، ولا تزال الجهود متواصلة لإخماد النيران بشكلٍ كامل.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات الرقابية اليومية بمختلف قطاعات المحافظة، والتواجد الميداني لرؤساء الأحياء على مدار الساعة للإبلاغ عن أي أحداث وتحقيق الانضباط.