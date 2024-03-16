مسلسل المعلم الحلقة 5| سقوط «بشر» وسهر الصايغ تقنع مصطفى شعبان بالزواج

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "المعلم" بمحاولة إقناع "زمزم" الشخصية التي تجسدها الفنانة سهر الصايغ بزواج مصطفى شعبان من دهب الشخصية التي تجسدها الفنانة هاجر أحمد.

وأكد مفيد عاشور على أن المعلم حامد والد المعلم رجل شريف ولا عمره يتاجر في المخدرات على الإطلاق، ورغم معرفته بتواجد المخدرات في سيارة السمك، لكن هناك شخص آخر دس المخدرات في السيارة، ليؤكد المعلم أنه سيأخذ حق والده في يوم من الأيام.

وشهدت الحلقة رفض "عنتر" الشخصية التي يجسدها الفنان منذر رياحنة إعطاء السمك للبائعين من أجل أن يطردوا المعلم من سوق السمك، ولكن سلوى عثمان رفضت أن تتعاون مع عنتر، وأكدت أنها ستظل فى ظهر المعلم، ولكنه نجح في تحريض البائعين ضد مصطفى شعبان، وهتف البائعون ضد المعلم قائلين: "أطلع بره".

انتهت أحداث الحلقة الخامسة حول اشتعال الخلاف بين منذر رياحنة والمعلم بسبب توريد السمك للمعلم بشر، أصابت دهب بنوبة صراخ حيث سقط والدها المعلم بشر مغشيًا عليه.

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" كل من؛ مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.