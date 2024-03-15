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السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

«انت أقوى من المخدرات».. حملات توعية لتحذير الشباب من خطورة الإدمان بالدقهلية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية عدة حملات توعية لتحذير الشباب من خطورة الإدمان حيث جري تنفيذ اللقاء الأول بمركز شباب التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي اليوم، للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان،  في إطار التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارة الشباب والرياضة متمثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني بالشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك بحضور عصام علاء سليم رئيس وحدة مكافحة الإدمان بالدقهلية ، ومجموعة من المدربين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، و أحمد أبو زيد، و محمد نديم، و نورهان مسعد، و فاطمه الدوماني، و هاجر البدراوي، و سلمي طلال، و رحمة سعد، و صفيه عبدالمعطي.

فيما تمت الفعاليات من خلال سلسلة من الأنشطة المختلفة اللي تتناسب مع الأطفال (قصة أنت البطل - فكر لون أكسب - رسومات علي الوجه - السلم والدخان ) كما أنه تم تنفيذ حلقات نقاشية مع الأسر لتصحيح المفاهيم المغلوطة والتعريف بما يقدمه الخط الساخن 16023 حيث أنه يقدم العلاج كامل بالمجان وفي سرية تامة.

كما استعرض عصام علاء عددا من المفاهيم الخاطئة عن المخدرات بين الشباب وخطورة تعاطي المخدرات على صحة الفرد والمجتمع، وتأثيرها على المجتمعات ومنظومة القيم الأخلاقية، فالإدمان يؤدي إلى  إهدار الموارد البشرية والتأثير علة العمل والإنتاج ، كما تناولت الندوة، سبل مكافحة المخدرات والطرق والوسائل في مكافحتها من تجارة ومتعاطين ومدمنين لها.

فيما يأتى الهدف من اللقاء التوعية بخطورة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والقدرة على التأثير وتفنيد المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول المشكلة والتنوع فى الفئات المستهدفة وكذلك التنوع في محتوى الحملة والمشاركين فيها وخلال مراحل الحملة السابقة استهدفت المراهقين "شباب وفتيات" وكذلك تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان.

كما يأتي التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، و راندا البيطار مدير عام إدارة برلماني الطلائع والشباب، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة؛ و مني جوده مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني.

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