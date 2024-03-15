الفنانة نجلاء فهمي تكشف سر غيابها عن الفن 8 سنوات: مش بمزاجي

قالت الفنانة نجلاء فهمي، إنها شاركت مع عدد من النجوم الكبار في الكثير من الأعمال الفنية "كنت محظوظة"، وعن سبب ابتعادها عن الفن خلال الفترة الماضية قالت: "مفيش حد بيقعد بمزاجه والفن اختلف عن ذي قبل فلم يعد يحكمه الموهبة فقط وهناك أشياء كثير طرأت على الفن من بينها كثرة العلاقات".

وأضافت الفنانة نجلاء فهمي، خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، دخلت مجال الفن وأنا عندي 22 سنة، لافتة إلى أن آخر أعمالها كانت منذ 8 سنوات، لأن الفن أصبح علاقات وأنا لا أجيد هذا الفن "ومقدرش أكلم حد عشان أقوله شغلني".

وعن طقوسها في شهر رمضان، قالت ، إنها تبدأ يومها بالصلاة وقراءة القرآن الكريم، وأعشق جدا لمة العائلة أثناء الفطار وبعدها أذهب لأداء صلاة التراويح وأحرض على قضاء أيام الشهر الكريم ما بين القاهرة والإسكندرية".

