بسبب مشادة كلامية في الهاتف.. 5 أشخاص يضرمون النيران في جسد طالب بالمحلة

أضرم 5 أشخاص، النيران في جسد طالب جامعي، بمنطقة الشعبية بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، بواسطة زجاجة مولوتوف مما تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الثالثة متفرقة في أنحاء الجسم وجرى نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من إلقاء القبض على المتهمين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت اخطارا باستقبال المستشفى شاب يدعي " ع .ع " ويبلغ من العمر 18 عاما ، مصاب بحروق متفرقة في أنحاء الجسم بالصدر والرقبة والكتفين والفخذين

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية أقدام 5 اشخاص بإشعال النار في طالب جامعي بكلية الدراسات الإسلامية مستخدمين مولوتوف بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية

وتبين من المعاينة والفحص وسؤال المجني عليه اتهم كل من " م.ا .ع .ص " و ك .ش .ح " و م .م .س ." و ن. ع .ا " و " ح .ا .ن " ويقيمون جميعهم بمدينة المحلة بسبب نشوب مشادة كلامية في مكالمة هاتفية بالمحمول بين المجني عليه وأحد المتهمين الخمسة وتوعده له بالموت على إثرها قام المتهمين بالذهاب إلي المجني عليه بمنطقة الشعبية وسكب مادة بترولية "مولوتوف" على جسده وإشعال النيران به وإحداث إصابته.

حرر محضر بالواقعة حملل م 4557 لسنة 2024 وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن ضباط البحث الجنائي بدائرة قسم المحلة من إلقاء القبض على المتهمين وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ.