محافظ المنوفية: متابعات يومية لأعمال رفع تراكمات القمامة

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، على الاستمرار في شن الحملات الدورية المكثفة لرفع كافة تراكمات القمامة وتجمعات الأتربة والتعامل الفورى معها أولا بأول للارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة، في ضوء تكليفات القيادة السياسية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات ، وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين لإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً .

حيث تابع محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة في شن حملاتها اليومية بالتنسيق الكامل مع وحدة التدخل السريع في رفع كافة التراكمات ونواتج الهدم وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة ، فضلاً عن متابعة أعمال السيارة المكنسية لتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً.

كما شهدت مدينة الشهداء اليوم تكثيفاً لأعمال النظافة، حيث تم رفع تجمعات القمامة والأتربة بشوارع وميادين الشهداء بمتابعة منال عبده نائب رئيس المدينة وقسم تحسين البيئة بمجلس المدينة خلال العطلة الأسبوعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمتابعة اليومية لأعمال النظافة بالمدينة لتحقيق أعلى مستوى ممكن من النظافة بشوارع، وميادين الشهداء.