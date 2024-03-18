بعد حظر الكونجرس للتطبيق.. غضب بين مستخدمى «تيك توك» فى واشنطن.. المستخدمون: شريان حياة للمعاقين والحظر يهدد حرية التعبير وسبل العيش

أثار قرار مجلس النواب الأمريكى بحظر تطبيق الـ "تيك توك"، حالة من الغضب بين أصحاب الأعمال الصغيرة والمدافعين عن المجتمع والمعلمين، واحتج المشرعون ومنشئو المحتوى خارج مبنى الكابيتول فور صدور قرار الكونجرس.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن أصحاب الأعمال الصغيرة والمعلمين والناشطين والشباب الذين يستخدمون الـ "تيك توك" سارعوا للرد بعد أن وافق "الكونجرس" على اقتراح بحظر التطبيق الشهير، حيث أكد الكثيرون أنه يلعب دورًا حاسمًا بشكل متزايد فى الاقتصاد الوطنى والحياة العامة الأمريكية.

وقال براندون هيرست ٣٠ عامًا، وهو صاحب متجر فى لوس أنجلوس، والذى يعزو الفضل إلى التطبيق فى تعزيز المبيعات: "سيؤدى حظر تيك توك إلى إغلاق الكثير من الشركات الصغيرة، بما فى ذلك شركتي.. هؤلاء النواب وأعضاء مجلس الشيوخ لا يفهمون أن ما يفعلونه لن يضر فقط الأشخاص الذين يسمونهم "منشئى المحتوى". بل سيضر الشركات الصغيرة".

تدمير مالي

وتجمع العشرات من أنصار الـ "تيك توك" خارج مبنى الكابيتول الأربعاء لمعارضة الإجراء، الذى أقره مجلس النواب بدعم ساحق لكنه يواجه مصيرًا غامضًا فى مجلس الشيوخ. وكان من بينهم جيجى جونزاليس، وهى معلمة مالية من شيكاغو، قالت إن الحظر "سيدمرها ماليًا".

بينما قالت غونزاليس (٣٤ عاما)، إنها تكسب رزقها إلى حد كبير من خلال صفقات العلامات التجارية على تيك توك، والتحدث عن الحفلات التى تؤمنها من خلال تيك توك والدورات التدريبية الرقمية التى تبيعها من خلال التطبيق. وأضافت "هذا الحظر سيتسبب فى وقف أكبر مصدر دخل لي”. مشيرة إلى أنها حاولت فى الغالب الوصول إلى الأشخاص من خلال الندوات عبر الإنترنت، الأمر الذى اجتذب حضورًا ضئيلًا. وقالت إنها تصل الآن إلى الملايين، وكثيرون منهم يشترون دوراتها وكتبها، بحسب ما نقلت "واشنطن بوست".

فوائد أكثر من الضرر

ذكرت هيذر ديروكو، الفنانة ومنشئة المحتوى من ولاية مونتانا التى تجنى الأموال من خلال الترويج للمنتجات فى مقاطع الفيديو الخاصة بها ومن خلال الإصدار التجريبى من برنامج الإبداع الخاص بالمنصة، والذى يدفع للمبدعين بناءً على العدد: "يوفر تيك توك فوائد أكثر من الضرر أكثر من أى منصة تواصل اجتماعى أخرى من المشاهدات التى يجمعونها على مقاطع الفيديو التى تزيد عن دقيقة واحدة".

وقال ديروكو وهو واحد من العديد من المدعين الذين يسعون إلى إلغاء الحظر الذى فرضته ولاية مونتانا على "تيك توك": "لم أتمكن من تكرار الأموال التى أجنيها على " TikTok" من خلال أى منصة أخرى". إذا أقر الكونجرس حظرًا وطنيًا ونفذ الرئيس جو بايدن تعهده بالتوقيع عليه، قالت: "سأخسر أكبر منصتى كمنشئ محتوى، وسيجرد منى دون أى مقابل أو تعويض". بحسب "واشنطن بوست".

منذ تغيير علامته التجارية فى عام ٢٠١٨ تحت اسم " تيك توك"، ارتقى التطبيق ليصبح أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعى شعبية، مع ١٧٠ مليون مستخدم شهريًا فى الولايات المتحدة وحدها، ويكسب مئات الآلاف من منشئى المحتوى لقمة عيشهم من التطبيق، الذى ساهم فى تزايد شهرة الفنانين والمؤثرين بين عشية وضحاها.

وتقوم أكثر من ٧ ملايين شركة أمريكية بتسويق أو بيع منتجاتها من خلال "تيك توك" وفقًا للشركة.

ووفقًا لدراسة أصدرتها شركة الاستشارات المالية "Oxford Economics" الأربعاء، حققت منصة "تيك توك" إيرادات بقيمة ١٤.٧ مليار دولار لأصحاب الأعمال الصغيرة العام الماضى وساهمت بمبلغ ٢٤.٢ مليار دولار فى الناتج المحلى الإجمالى للولايات المتحدة. ووجدت الدراسة أيضًا أن "تيك توك" يدعم ما لا يقل عن ٢٢٤ ألف وظيفة أمريكية، مع التأثير الاقتصادى الأكبر فى كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك وإلينوي.

دور تعليمي

بالإضافة إلى تأثيره الاقتصادي، أصبح "تيك توك" مركزًا تعليميًا ضخمًا. ومن خلال مبادرتها "LearnOnTikTok"، عقدت الشركة شراكة مع أكثر من ٨٠٠ شخصية عامة وناشرين ومؤسسات تعليمية وخبراء فى هذا المجال لجلب المواد التعليمية إلى التطبيق، حيث يقدك أيضًا منحًا للمعلمين والمنظمات غير الربحية التى تنتج محتوى تعليميًا.

وقالت آنى وو هنري، الخبيرة الاستراتيجية الرقمية ومنشئة المحتوى: "يعرف كلا الجانبين أن "تيك توك" أداة حاسمة يستخدمها الكثيرون - وخاصة الشباب - للتعليم والدعوة والتنظيم".. ومن الواضح أيضًا أن العديد من هؤلاء السياسيين لا يفهمون تمامًا ماهية التطبيق الذى يحاولون حظره أو حتى سبب محاولتهم حظره".

وحتى مع تزايد أهمية "تيك توك" اقتصاديًا، فقد أثار انتقادات من صناع السياسات فى كلا الحزبين، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن المحتوى الذى يتم تقديمه لمستخدمى التطبيق وحول علاقات الشركة الأم بالصين.

ورد الرئيس التنفيذى لـ"تيك توك"، على تصويت مجلس النواب فى مقطع فيديو، واصفًا النتيجة بأنها "مخيبة للآمال" وشجع مستخدمى التطبيق على التحدث علنًا ضد التشريع، وقال: "على مدى السنوات القليلة الماضية، استثمرنا للحفاظ على بياناتك آمنة ومنصتنا خالية من التلاعب الخارجى وتعهدنا بأننا سنواصل القيام بذلك".

وأضاف:"سيؤدى هذا التشريع، إذا تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا، إلى الاستيلاء على مليارات الدولارات من جيوب المبدعين والشركات الصغيرة".

ويزعم مؤيدو هذا الإجراء فى مجلس النواب أن مشروع القانون لا يهدف إلى حظر التطبيق، على الرغم من أن الخبراء يقولون إنه سيكون بمثابة حظر. وسيتطلب هذا الإجراء بيع "تيك توك"، المملوكة لشركة "ByteDance" ومقرها الصين، إلى شركة مقرها الولايات المتحدة فى غضون ١٨٠ يومًا، وهو ما يقول الكثيرون إنه غير ممكن. وبعد تلك الفترة، سيتم منع خدمات استضافة الويب من تقديم "تيك توك" للجمهور.

حرية التعبير والاقتصاد

وقالت نورا بينافيديز، محامية الحقوق المدنية وحرية التعبير "من غير الواقعى أن تتمكن الشركة الأم لـ "تيك توك" من بيع التطبيق داخل الولايات المتحدة فى غضون ستة أشهر، وهى الفترة الزمنية التى تحددها الحكومة بموجب مشروع القانون هذا".

وقال النائب روبرت جارسيا (ديمقراطى من كاليفورنيا)، الذى صوت ضد هذا الإجراء، أمام حشد من المعارضين يوم الثلاثاء إن “أى حظر على "تيك توك" لا يعنى مجرد حظر حرية التعبير – بل أنت تسبب حرفيا ضررا كبيرا لاقتصادنا الوطني".

وأضاف "يستخدم أصحاب الأعمال الصغيرة فى جميع أنحاء البلاد "تيك توك" لتحريك اقتصادنا إلى الأمام.. ويعتمد بعض هؤلاء المبدعين وأصحاب الأعمال هؤلاء فقط على "تيك توك" للحصول على إيراداتهم ووظائفهم والإسراع فى عملية يمكن أن تحظر شكل عملهم - وخاصة الشباب فى هذا البلد - أمر مضلل".

شريان الحياة لذوى الإعاقة

وقالت كارلى جودارد، منشئة المحتوى والمدعية أيضًا فى القضية المرفوعة ضد حظر مونتانا "تيك توك"، إن مشروع قانون مجلس النواب سيجرد “ملايين الأمريكيين من حقوقهم فى حرية التعبير، وهذا ليس جيدًا حقًا".

وقالت تيفانى يو، ٣٥ عامًا، وهى ناشطة فى مجال الإعاقة فى لوس أنجلوس، إن حظر التطبيق سيكون ضارًا بشكل خاص للأشخاص ذوى الإعاقة، الذين وجد الكثير منهم أنه شريان الحياة أثناء عزلة جائحة فيروس كورونا المستمر، والذى لا يزال يمنع الأماكن العامة من الدخول.

وأضافت يو "لقد تمكن "تيك توك" من مساعدتنا فى العثور على بعضنا البعض.. إن خسارة تيك توك ستزيلنا من هذا النسيج الاجتماعي"، مضيفًة أن تيك توك أصبح شريان حياة اقتصادى لمجموعة "تبلغ معدلات البطالة فيها ضعف معدل أقراننا غير المعاقين".

