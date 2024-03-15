شيرين رضا: "عمرو دياب دخل على بابا أوضة النوم عشان يطلب إيدي"

قالت الفنانة شيرين رضا أن الفنان عمرو دياب طلبها للزواج بطريقة غريبة، وذهب إلى والدها فى غرفة نومه ليطلب يدها للزواج، من داخل غرفة نومه ولم ينتظر حتي يستيقظ.

وتابعت الفنانة شيرين رضا فى تصريحات خاصة لبرنامج "العرافة" أن الفنان عمرو دياب هو من سعي للزواج مني "كان بيجري ورايا عشان"، وهو فنان كبير وله شعبية طاغية وجمهور كبير فى العالم العربي.

وأضافت الفنانة شيرين رضا "عمرو دياب كان بيغنيلي كل الأغاني، ومكنتش بغير عليه عشان اللي بيغير بيتعب نفسه وفى الآخر لازم يكون حواليه ستات ومعجبين لأنه مشهور".

شاركت الفنانة شيرين رضا بالموسم السينمائى بأكثر من فيلم سينمائي، فيلم "الملكة" مع الفنانة هالة صدقي، وفيلم "مقسوم" مع الفنانة ليلي علوي، وقدمت أيضاً فيلم "رحلة ٤٠٤" مع الفنانة منى ذكى.

يشار أن الفنانة شيرين رضا شاركت فى آخر أعمالها الدرامية بالجزء الثاني لمسلسل "وبينا ميعاد"، والذى حقق نجاحاً كبيراً بعد عرضه، المسلسل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، يوسف الكدواني، محمد سليمان، والإخراج هاني كمال.