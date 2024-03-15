«هم الأولى».. لا مانع شرعًا من إرسالِ المصريين في الخارج زكاة فطرهم إلى ذويهم

ردّ مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، اليوم الجمعة، على سؤال يقول: هل يجوز للمصريين الموجودين خارج مصر إرسال زكاة الفطر إلى ذويهم وأبناء وطنهم الذين هم أحوج ما يكونون لهذه الأموال؟.



وقال مفتي الجمهورية في برنامجه الرمضاني: إنه لا مانع شرعًا من إرسالِ المصريين المقيمين خارج مصر زكاة مالهم وفطرهم إلى أهلهم وذويهم في مصر، لافتًا بل هو الأفضل. وتابع، الأولى في هذه المرحلة التي تحتاج البلاد فيها حاجة أكيدة إلى الإنفاق على مصارف الزكاة فيها، وكفاية المحتاجين وسد حاجة المحتاجين؛ فمصر وأهلها أولَى بمساعدة مواطنيها وأبنائها.

