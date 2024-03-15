تعرف علي موعد وصول المنتخبات المشاركة في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة رفع الأثقال البارالمبي عن موعد وصول بعثات الدول المشاركة في البطولة التي تقام في شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 مارس الجاري.

وأكدت اللجنة المنظمة أن البعثات المشاركة ستبدأ في التوافد على مطار شرم الشيخ بداية من بعد غدٍ الأحد، وسيصلون تباعًا حتى موعد انطلاق الحدث العالمي.

وأشارت اللجنة المنظمة للبطولة إلى أن الأمور تشير على ما يرام لاستقبال الوفود المشاركة، والتجهيز لبداية الحدث العالمي والذي يحرص نجوم العالم في اللعبة على التواجد به باعتباره مؤهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

يشارك في البطولة 34 دولة هي: أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وقررت اللجنة البارالمبية في وقت سابق إقامة الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، بداية من 25 مارس الجاري بشرم الشيخ، بعد الحصول على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية.

ويتابع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة، وكذلك عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.