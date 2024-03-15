حسام موافي يكشف أسباب قرحة القدم ويحذر مرضى السكر

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أسباب الإصابة بالقدم السكري، مردفًا: «هي قرحة تحدث على رجل مريض سكر».

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن القدم السكري يبدأ من خلال الإصابة بقطع في الجلد وظهور القرح في الجسم مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وأكمل: أسباب قرحة القدم تنتج عن نقص في سريان الدم داخل الجسم، أو من خلال الالتهاب الأعصاب.

وتابع: الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون الجلد، والجلد له العديد من الفوائد، حيث يحمي الجسم من التخبر، يمنع دخول الميكروبات داخل الجسم، بجانب استخدام الجلد في الإحساس.