افتتاح مسجد جديد بكوم إمبو.. صور

أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف، وبحضور القيادات التنفيذية والمجتمعية لافتتاح مسجد الدكتورة مايسة القماح بمنطقة البصالى التابعة لإدارة أوقاف العباسية، على مساحة 175 م2 ، وبتكلفة 2 مليون جنيه، وتم إنشاء المبانى بالجهود الذاتية ، والتشطيبات المختلفة حيث قام بإلقاء خطبة الجمعة الشيخ حنفى محمود والتى جاءت بعنوان " رمضان شهر الطاعات " .

وتجدر الإشارة إلى أنه جارٍ استكمال افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 154 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

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