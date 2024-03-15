انتظام العمل بسوق سيارات بني سويف في أول جمعة من رمضان

انتظم العمل، للجمعة الثالثةعلى التوالي، والأولى في شهر رمضان المبارك، في سوق سيارات بني سويف، وتوافد المواطنين، من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساءً، بعد تعديل المواعيد خلال شهر رمضان فقط، حيث شهد السوق" اليوم" توافدًا وإقبال عدد كبير من المترددين، لشراء وبيع السيارات بموقع السوق، الكائن ببياض العرب بجوار نزلة محور عدلي منصور من الشرق.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد افتتح " مطلع الشهر الجاري " التشغيل التجريبي للسوق المقام على مساحة 2 فدانا ببياض العرب شرق النيل، والذي تم دعمه ببعض الخدمات الطبية والأمنية والمرورية والبريدية والمرافق اللازمة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتشغيل السوق لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة المهتمين بمجال بيع وشراء السيارات، وذلك تحت إشراف اللجنة التي شكلها المحافظ لإدارة وتشغيل المشروع.