ads
الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

الأحد.. انطلاق فعاليات البرنامج الرمضاني لصندوق التنمية الثقافية

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش أولى فعاليات البرنامج الثقافي والفني لشهر رمضان المعظم،، بمركز إبداع قبة الغوري في التاسعة مساء الأحد  7 رمضان الموافق ١٧ مارس الجاري. 
 يقدم الفنان الكبير انتصار عبد الفتاح حفل جديد لعشاق فرقة (سماع) للإنشاد والموسيقى الروحية بالاشتراك مع فرقة الحور. كما  تقدم الفرقة باقة متنوعة من أجمل الأناشيد الدينية والمدائح النبوية احتفالا بشهر رمضان.
يشار إلى أن البرنامج الثقافي والفني لشهر رمضان ١٤٤٥ يحتوى على باقة من الحفلات المتنوعة لكبار الفنانين أبرزهم الفنان وائل الفشني، علي الهلباوي، منال محي الدين، عامر التوني..  ويستمر بمختلف مراكز الإبداع حتى يوم ٢١ رمضان.

الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة ليالي رمضان الثقافية صندوق التنمية الثقافية شهر رمضان