الأحد.. انطلاق فعاليات البرنامج الرمضاني لصندوق التنمية الثقافية

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش أولى فعاليات البرنامج الثقافي والفني لشهر رمضان المعظم،، بمركز إبداع قبة الغوري في التاسعة مساء الأحد 7 رمضان الموافق ١٧ مارس الجاري.

يقدم الفنان الكبير انتصار عبد الفتاح حفل جديد لعشاق فرقة (سماع) للإنشاد والموسيقى الروحية بالاشتراك مع فرقة الحور. كما تقدم الفرقة باقة متنوعة من أجمل الأناشيد الدينية والمدائح النبوية احتفالا بشهر رمضان.

يشار إلى أن البرنامج الثقافي والفني لشهر رمضان ١٤٤٥ يحتوى على باقة من الحفلات المتنوعة لكبار الفنانين أبرزهم الفنان وائل الفشني، علي الهلباوي، منال محي الدين، عامر التوني.. ويستمر بمختلف مراكز الإبداع حتى يوم ٢١ رمضان.