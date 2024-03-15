ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، القبض، اليوم الجمعة، على الأب المتهم بقتل طفله بمنطقة الأمل الجديد في حي الضواحي.

عُثر عليه مشنوقا.. القبض على الأب المتهم بقتل طفله في بورسعيد

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة طفل يدعى: يوسف تامر شلبي 16 عامًا، مشنوقا داخل منزله نطاق حي الضواحي.

وانتقل رجال قسم شرطة الضواحي إلى المنطقة، وتبين صحة البلاغ، وأشارت التحريات الأولية المبدئية بأصابع الاتهام إلى والد الطفل، فألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وتواصل جهات التحقيق تحقيقاتها مع المتهم، كما تجرى التحريات حول الواقعة.

ووضعت جثة الطفل بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.