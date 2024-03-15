دراسة تحدد السبب الرئيسي للمشكلات الصحية لاضطرابات الجهاز العصبي

تشير دراسات حديثة أن أعراض اضطرابات الجهاز العصبي، يشمل أمراضا مثل الزهايمر والخرف وأيضا الصداع النصفي أو السكتة الدماغية، السبب العالمي الرئيسي للمشكلات الصحية، وفق دراسة كبيرة نُشرت نتائجها الجمعة.

وتؤكد الدراسة التي نشرتها مجلة "لانسيت نيورولوجي"، لم تعد أمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن تلك ذات الطبيعة العصبية بالمعنى الواسع، هي الأكثر انتشارا لدى الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وفي عام 2021، تعرض 43 % من سكان العالم للإصابة أو 3.4 مليارات شخص أصيبوا بأعراض اضطراب عصبي، وفق الدراسة التي أجراها مئات الباحثين تحت رعاية معهد القياسات الصحية والتقييم، وهي منظمة مرجعية للإحصاءات الصحية.

ويتجاوز هذا المستوى بكثير من التقديرات الحالية، ويعني أن هذه الاضطرابات قفزت بأكثر من النصف منذ عام 1990.

ويعزو الباحثون هذا الأمر، من بين أسباب كثيرة، إلى شيخوخة السكان، خاصة وأن الغالبية العظمى من الاضطرابات العصبية يصعب علاجها، وبالتالي من المرجح أن تستمر لسنوات حتى الموت.

مع ذلك، يرتبط هذا الواقع بتطور في تصنيف منظمة الصحة العالمية، التي أصبحت يندرج مرض السكتات الدماغية على أنها مرض عصبي وليست من أمراض القلب والأوعية الدموية، وهو الاختيار الذي اتبعه باحثين الدراسة.

ومن بين اضطرابات الجهاز العصبي، تسبب السكتات الدماغية أغلب حالات العجز والمشكلات الصحية.

وأوضحت الدراسة أن هذه الأمراض أدت إلى خسارة عدد سكان العالم 160 مليون سنة من الحياة الصحية وهو مؤشر يتخطي متوسط العمر المحتمل ليأخذ في الاعتبار الوضع الحقيقي للناس.

ويتبع ذلك اعتلال الدماغ الوليدي، وهو عرض من أعراض الأمراض التي تؤثر على الطفل منذ ولادته، والخرف من نوع الزهايمر، ثم العواقب العصبية لمرض السكري. ويحتل التهاب السحايا والصرع المرتبتين التاليتين.

أما الآثار العصبية لمرض كوفيد، والتي تشكل بشكل خاص أحد جوانب كوفيد طويل الأمد، فتأتي في المرتبة العشرين.

وعن احصائية الوفيات، بسبب الاضطرابات العصبية توفي أكثر من 11 مليون شخص في عام 2021، بحسب الدراسة.

ولا يزال هذا الرقم أدنى من حصيلة أمراض القلب والأوعية الدموية وهي 19.8 مليون والتي غالبا ما تكون قاتلة بسرعة أكبر.