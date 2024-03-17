الأهلي يستعد لمواجهة سيمبا التنزاني بدوري الأبطال

ينوي مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حل أزمة غياب الاستحواذ على الكرة الذي أظهرته آخر مباراتين للفريق الأحمر أمام الزمالك في نهائي كأس مصر ثم أمام البنك الأهلي في الدوري.

ولم ينجح وسط الأهلي في التحكم في رتم اللعب على مدار آخر مباراتين وترك الاستحواذ للمنافس، وهو ما تسبب في تلقي الفريق الأحمر هزيمة ثقيلة من البنك الأهلي بنتيجة 4 / 3، حيث يرغب في تصحيح المسار وتحكم لاعبيه في رتم الأداء والاستحواذ على الكرة لأطول وقت ممكن.

وخسر الأهلي من البنك الأهلي بنتيجة 4 / 3 في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري، ليتلقى الأهلي أول هزيمة في الدوري هذا الموسم.

ويستعيد الأهلي جهود الثلاثي وسام أبو علي وياسر إبراهيم ومحمد الضاوي كريستو، بعد إنهاء برامجهم التأهيلية خلال فترة توقف الدوري، بينما يستمر غياب كل من محمد الشناوي واليو ديانج، واللذين سيستمران في أداء البرنامج التأهيلي الخاص بهما.

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا فى التاسعة مساء يوم 29 مارس الجاري بدار السلام في تنزانيا.

والتقى الأهلي مع سيمبا التنزاني في 8 مباريات من قبل، حقق الأحمر الفوز خلال 3 لقاءات، وخسر مثلها، وحسم التعادل نتيجة مباراتين فقط في الدوري الأفريقي.

وسجل فريق الأهلي 12 هدفا، فيما استقبلت شباكه 7 أهداف من سيمبا، ولم يحقق أي فريق منهما الفوز خارج أرضه.

وأقيمت أول مباراتين بين الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بدور الـ16 موسم 1985.

وتواجه الفريقان 4 مرات في دوري أبطال أفريقيا، دور المجموعات لموسمين 2019 و2021، فيما جاءت المواجهة الأخيرة ببطولة دوري السوبر الأفريقي لموسم 2023.

وكانت أكبر نتيجة بين الفريقين 0/5 وجاءت لصالح الأهلي، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثالثة من دور المجموعات في نسخة 2019.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني ستكون أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وكان فريق الأهلي قد تأهل لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد احتلاله صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة، فيما حل سيمبا التنزاني في الوصافة بمجموعته برصيد تسع نقاط.

وأكد خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي جاهزية فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما أسفرت قرعة الدور الربع النهائي عن مواجهة مازيمبي الكونغولي، مع بترو أتليتكو الأنجولي، فيما يلتقي الترجي التونسي مع أسيك ميموزا الإيفواري، ويواجه يانج أفريكانز التنزاني، صن دوانز الجنوب أفريقي.

ويلتقي الفائز من الأهلي وسيمبا التنزاني مع الفائز من مازيمبي وبترو أتليتكو في نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز من الترجي التونسي وأسيك ميموزا مع الفائز من صن داونز ويانج أفريكانز.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن المارد الأحمر يحترم جميع منافسيه والفريق البطل يبحث فقط عن تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على تواجده على منصات التتويج مشددًا على أن جميع الفرق أصبحت قوية والجميع لديه رغبة في المنافسة وهو ما يزيد من صعوبة المباريات.

واختار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، 10 لاعبين من الأهلي في أول تجمع للفراعنة تحت قيادته، حيث ضم كلا من مصطفى شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة.