كشف غموض سرقة خزينة مكتب شحن وتفريغ بشبرا الخيمة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، في كشف غموض سرقة محتويات خزينة من أحد مكاتب الشحن والتفريغ بدائرة القسم في شبرا الخيمة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، جرى ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بلاغًا من مالك أحد مكاتب الشحن والتفريغ بدائرة القسم يفيد سرقة محتويات الخزينة الخاصة بالمكتب.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، ثم تم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل تسلل إلى المكتب ليلًا وتمكن من فتح الخزينة وسرقة محتوياتها وفرا هاربًا.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.