الخارجية الفلسطينية: نتنياهو تبنى تشديدات بن غفير بشأن منع المصلين إلى المسجد الأقصى

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خدع العالم وتبنى تشديدات وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير وسمح له بتنفيذها لمنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف قيود بن غفير العنصرية في القدس باعتبارها فتيل تفجير للأوضاع بالضفة الغربية.

رئيس وزراء فلسطين الجديد



بعد مرور أكثر من أسبوعين على تقديم حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتية استقالتها، كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس المستشار الاقتصادي محمد مصطفى تشكيل الحكومة التاسعة عشرة، في وقت تشهد الأراضي الفلسطينية حالة توتر على خلفية الحرب المحتدمة في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

محمد مصطفى ولد في قرية سفارين التابعة لمحافظة طولكرم في 26 أغسطس عام 1954؛ وهو متزوج منذ عام 1980 من السيدة آمال القاق، وله منها ولدان، هما مُصعب ويزن.

مصطفى هو رجل اقتصاد مستقل سياسيًا واستوزر منصب نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بمشاركة حماس في سنة 2014 واستمر في المنصب سنة واحدة. قام بدور رئيسي في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014.

تلقى مصطفى تعليمه في مدارس محافظة طولكرم حتى عام 1969، قبل أن ينتقل إلى الكويت برفقة عائلته، حيث أتم تعليمه الثانوي، ثم انضم إلى جامعة بغداد حيث حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976.

وفي عام 1983، انتقل مصطفى إلى الولايات المتحدة حيث حصل على درجة الماجستير في الإدارة من جامعة جورج واشنطن عام 1985، وحصل أيضًا على شهادة الدكتوراه