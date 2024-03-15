أحمد درس اللغة العربية وتاريخ الحضارات.. وأبدع فى الإنشاد الدينى وتلاوة الابتهالات

استطاع أحمد عزت محمد مرسي البالغ من العمر 28 عاما والحاصل على ليسانس لغة عربية قسم تاريخ وحضارات جامعة اسيوط، ان يتميز فى الانشاد الدينى ويبدع فى قراءة القرأن والابتهالات المختلفة ويحصل على اعلى التقديرات والمراكز على مستوى الجمهورية.

ويقول أحمد ابن محافظة المنيا مركز بنى مزار إن البداية كانت منذ 3 سنوات حينما قرر أن يشارك فى المسابقات الخاصة بالإنشاد ليفاجأ الجميع بحصد الجوائز والتكريمات.. وكان قد حصل على المركز الأول لمحافظة المنيا في حفظ القرآن الكريم والإنشاد الدينى والمركز الثانى على مستوى الجمهورية في مسابقة المداح .

وأضاف أحمد عزت، أنه منذ البداية وهو ملتزم بالصلاة وقراءة القرآن الكريم مما كان يساعدني في حفظ المواد التعليمية المختلفة، و تعلمت الإنشاد حينما شاهد الفرحة فى وجه أسرتي وأهلى مع سماع صوتى فى الانشاد وحبيت أطور من نفسى، بالإضافة إلى أنى من محبى سماع الأذكار والمدح والإنشاد وبالفعل لقيت دعم من إخواتى والدتى وكان دا هو السبب الرئيسى فى تشجيعى والاستمرار حتى الآن، ومع الوقت بدأت بتلاوة الإنشاد الدينى الابتهالات والتى نالت إعجاب الجميع لأصل للمرحلة اللى أنا فيها حاليا بأمر الله.

واستكمل أحمد عزت: أنا أعمل كاشير فى أحد المطاعم بالقاهرة من أجل كسب الرزق والسعي والكفاح وأنا محب لدين الإسلام واتجهت إلى الإنشاد واستطعت أن أتعلم طريقة الإنشاد وحفظ القرآن الكريم من خلال الاستماع إلى عدد من المشايخ الذين أحب أصواتهم، منهم الشيخ النقشبندى والشيخ محمد الطوخى والشيخ مشارى راشد، وحلمي أن أكون المنشد الأول فى الوطن العربى واشترك فى المسابقات الدولية والتي أعمل جاهدا حاليا عليها من خلال الاشتراك فى المسابقات التى يتم تجهيزها على مستوى الجمهورية.

وتابع: لم أفكر في استغلال صوتي في الغناء لأن صوتى حلو في تلاوة القرآن فقط وهذه الموهبة منحها لى الله لتكون بداية لحياتى وطريقة الصحيح ولذلك أحاول أن أكون نافعا لنفسى وأساعد الجميع خاصة الفقراء من خلال تلك الموهب.

ووجه أحمد نصيحة للشباب ليقول اختار طريقك لتحقيق حلمك بنفسك ولا تلتفت إلى الصعوبات التى تواجهك وتعلم منها لتكون شخص ناجح.

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