مجلس الزمالك يرفض التسرع في الحكم على جوزيه جوميز

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن حقيقة اتخاذ قرار ضد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم جوزيه جوميز، وذلك بعد خسارته لقب نهائي كأس مصر بالسعودية أمام الأهلي بنتيجة 2-0، ثم السقوط المفاجئ أمام فريق الجونة بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بنتيجة 3-2.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«البوابة» أن الحكم على خوزيه جوميز ما زال مبكرا لأنه قاد الفارس الأبيض في 5 مباريات فقط، بالدوري وكأس مصر وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأضاف، تقييم جوميز سيكون في نهاية الموسم بعد الانتهاء من البطولات المحلية والأفريقية، ثم سيتم الإعلان عن موقفه سواء باستمراره مع الفريق حتي نهاية عقده، أو توجيه الشكر له وبحث التعاقد مع مدرب أجنبي جديد .

وقاد جوميز فريق الزمالك في 5 مباريات حتى الآن، حيث خسر نهائي كأس مصر أمام الأهلي، وتعادل مع الإسماعيلي بالدوري، وخسر أمام الجونة وفاز على فريق الداخلية ضمن مباريات نفس المسابقة، وحقق الفوز على أبو سليم الليبي في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية .