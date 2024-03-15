الأهلي ينهي ترتيبات رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا بدوري الأبطال

بدأ مسئولو الأهلي الترتيب لرحلة تنزانيا التي سيواجه خلالها سيمبا أحد يومي 29 و30 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها.

ويرغب الأهلي في إنهاء الترتيبات المبكرة لرحلة تنزانيا من أجل تهيئة جميع الأمور الخاصة بالرحلة الصعبة التي يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة أمام الفريق التنزاني العنيد تسهّل مهمته في مباراة العودة بالقاهرة أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل لمواصلة المشوار في رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي.

وعلى صعيد المعسكر الداخلي للمنتخب، فقد أجرى مارسيل كولر اتصالاً مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب تم خلالها تنسيق بعض الأمور الخاصة بين الطرفين (الأهلي والمنتخب) .

وأكد خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي، أن هناك مكالمة هاتفية جرت جمعته وكلا من مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، وحسام حسن، وجاءت المكالمة إيجابية في إطار علاقة التعاون التي يجب أن تسود بين الجهاز الفني للمنتخب والأجهزة الفنية الأخرى وتم التنسيق في الأمور المشتركة، بما يخدم المصلحة العامة للكرة المصرية.