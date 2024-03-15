البيت الأبيض: نرحب بتعيين محمد مصطفى رئيسًا لوزراء السلطة الفلسطينية

أعرب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن ترحيبه لتعيين محمد مصطفى رئيسا لوزراء السلطة الفلسطينية، كما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد لإجراء إصلاحات في العمق.

كما أشار إلى ضرورة انتهاج الحكومة الفلسطينية الجديدة سياسات وتنفيذ إصلاحات كبيرة ، وأكد على ضرورة تشكيل حكومة إصلاحية في أقرب وقت ممكن.

وأمس الخميس، قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الرئيس الفلسطيني يكلف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الـ19".

وسوف يكون محمد مصطفى رئيس للحكومة الفلسطينية خلفًا لـ محمد أشتيه، الذي قام بتقديم استقالته في السادس والعشرون من فبراير الماضي.