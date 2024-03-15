ads
الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

البيت الأبيض: نرحب بتعيين محمد مصطفى رئيسًا لوزراء السلطة الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن ترحيبه لتعيين محمد مصطفى رئيسا لوزراء السلطة الفلسطينية، كما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد لإجراء إصلاحات في العمق.

كما أشار إلى ضرورة انتهاج الحكومة الفلسطينية الجديدة سياسات وتنفيذ إصلاحات كبيرة ، وأكد على ضرورة تشكيل حكومة إصلاحية في أقرب وقت ممكن. 

وأمس الخميس، قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الرئيس الفلسطيني يكلف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الـ19".

وسوف يكون محمد مصطفى رئيس للحكومة الفلسطينية خلفًا لـ محمد أشتيه، الذي قام بتقديم استقالته في السادس والعشرون من فبراير الماضي.

البيت الأبيض رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس