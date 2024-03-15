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الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد ضحايا مجزرة دوار الكويت إلى 20 شهيدًا و155مصابًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة مجزرة دوار الكويت الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء إلى 20 شهيدًا و155مصابًا، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما أضافت الصحة الفلسطينية، أن الجرحى يفترشون الأرض بمجمع الشفاء والطواقم الطبية تواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع حجم الإصابات، مع قلة المعدات الطبية.

ومنعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، سيارات الإسعاف من الوصول إلى مفترق الكويت في غزة لانتشال الشهداء ومساعدة الجرحى.

ومنذ قليل، استشهد 11 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، جراء استهداف قوات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين المنتظرين المساعدات الغذائية عند دوار الكويت في مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

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