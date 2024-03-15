«النبريصي» يصل الإسماعيلي وسط حفاوة كبيرة

وصل خالد النبريصي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إلى مقر النادي وسط حفاوة كبيرة؛ للانتظام في تدريبات الفريق، بعد أن تم فض النزاع بين اللاعب والنادي.

ويواصل الفريق تدريباته، اليوم، خلال فترة التوقف، استعدادًا للقاء سموحة نهاية مارس الجاري لحساب الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المحلي.

وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة 48 ساعة في أعقاب التعادل مع المقاولون العرب بالجولة الماضية للمسابقة.

يذكر أنه تم تأجيل مواجهة الإسماعيلي وأهلي بنغازي الليبي أسبوع ليسافر الفريق يوم السبت 22 مارس بدلًا من السبت المقبل.