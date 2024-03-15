مسلسل المعلم الحلقة 4| مصطفى شعبان يتأكد من تجارة والده للمخدرات

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "المعلم" تصاعدًا حول استمرار سعي مصطفى شعبان في البحث عن لغز تجارة والده في المخدرات، بعد اعتراف "حمتو" بمعرفة المعلم "حامد" الشخصية التي يجسدها الفنان القدير عبدالعزيز مخيون بوجود المخدرات داخل شحنة السمك.

توالت أحداث الحلقة حول إلقاء القبض على "حمتو"، تورط بشر في 2 مليون جنيه يجب أن يدفعهم وإلا سيتم حبسه، كما تأكد مصطفى شعبان من تجارة والده للمخدرات.

ويذكر أن، تصاعدت أحداث مسلسل "المعلم" في الحلقة الثالثة من العمل، حيث شهدت معرفة مصطفى شعبان بأن زوجته لم تنجب مرة أخرى وليس إصابتها بمرض سرطان الدم، في الوقت الذي ذهبت فيه دهب الشخصية التي تجسدها الفنانة "هاجر أحمد" إلى منزل المعلم وأهدته زجاجة عطر بمناسبة عيد زواجه من زمزم الشخصية التي تجسدها الفنانة "سهر الصايغ"، توالت أحداث الحلقة حول تخطيط عنتر الشخصية التي يجسدها "منذر رياحنة" الانتقام من المعلم، بعد أن تشاجرا معًا في سوق السمك، ووضع منذر رياحنة 100 ألف جنيه مقابل رأس المعلم.

الجدير بالذكر أنه يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" كل من؛ مصطفى شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، سلوى خطاب، سارة نور، محمود الليثي، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين ومن اخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.