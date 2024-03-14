الكشف بالمجان على ١٤٤٧ مواطنا في قافلة طبية بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن تنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين ، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

فى هذا الصدد، تلقت " المحافظ " تقريرًا من مديرية الصحة حول نتائج القافلة الطبية التى تم إطلاقها بمدينة دمياط الجديدة خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك ضمن خطة شهر مارس الجارى، تضمنت ١٢ عيادة بعدد ١٠ تخصصات طبية ، حيث تردد عليها ١٤٤٧مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٦حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ١٣حالة بالإضافة إلى إجراء ٥١٢تحليل بمعمل الدم و ٣٤تحليل بمعمل الطفيليات ، و كذلك فحص ٢٢حالة بالأشعة و ٢٣ حالة أخرى بالسونار ، كما تم فحص ٢٣٦حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر و أيضًا عقد ١٠ ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها ١٦٩مواطن على مدار اليومين.

واصلت مديرية الطب البيطرى في دمياط حملاتها علي الاسواق للحفاظ على صحةوسلامةالمواطنين من خلال التفتيش بادارة المجازر وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزيرالزراعة واللواء دكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات والدكتور ايهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط بتكثيف المرور اليومي على محلات الجزار والمطاعم .



قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بضبط ١١٢ كيلو جرام من اللحوم البلدية ،المصنعات اواللحوم المستوردة والكبدة المستوردة وعجينة الحواوشي وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الادمى .

