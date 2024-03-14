الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية.. صور

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية حيث أطمئن الرئيس السيسي على عملية التطوير داخل الأكاديمية العسكرية مؤكدا انها مستمرة ولن تتوقف.

ورافق الرئيس السيسي الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة كما تناول الرئيس السيسي وجبة الإفطار مع الطلبة.

أبرز رسائل الرئيس السيسي :

- وجه الرئيس السيسي التهنئة للطلبة بمناسبة شهر رمضان.

- متابع عملية التدريب ومطمئن عليكم

- مطمئن جدا على الجهد المبذول

- عملنا في مصر جهد كبير جدا في البنية الأساسية يجعل البلد تنطلق إلى أفاق أكبر

- نكثف جهدنا في بناء الإنسان ..بناء الإنسان أهم هدف في المنظومة

- لدينا إهتمام كبير بالإنسان وعملية التطوير عملية متواصلة في كل القطاعات

- نريد إنسان مصري قادر على التحدى والإستفادة من كل الموارد وافضل بناء للشخصية وتكون متوازنة

