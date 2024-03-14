السيسي: نريد إنسانا مصريا قادرا على التحدي والاستفادة من كل الموارد

أكد الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية تكثف جهدها في بناء الإنسان، مشيرا إلى أن بناء الإنسان أهم هدف في المنظومة.. وقال الرئيس السيسي لدينا إهتمام كبير بالإنسان وعملية التطوير عملية متواصلة في كل القطاعات.

وأضاف الرئيس السيسي، نريد إنسانا مصريا قادرا على التحدى والاستفادة من كل الموارد وافضل بناء للشخصية وتكون متوازنة.

جاء ذلك خلا تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث أطمئن الرئيس السيسي على عملية التطوير داخل الأكاديمة، مؤكدا انها مستمرة ولن تتوقف.. كما تناول الرئيس السيسي وجبة الإفطار مع الطلبة.

