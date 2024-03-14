روجينا تخرج من السجن لدفن ابنتها في الحلقة الرابعة من “سر إلهي”

شهدت بداية الحلقة الرابعة من مسلسل “سر إلهي” سرقة مبلغ 2 مليون جنية من رقية، الفنانة رنا رئيس.

وخلال الحلقة صدمة كبيرة للمشاهدين بوفاة ابنة نصرة، الفنانة روجينا، وقام مأمور السجن بإعطائها يوم خروج لحضور دفنتها.

وفسخت رحمة، الفنانة نهى عابدين، خطوبتها، بعدما أصبح معها المال الوفير، وانتهت أحداث الحلقة الرابعة، بخروج نصرة من السجن، وذهابها لقبر ابنتها سلمى، ووعدتها أنها سوف تأخذ حقها من كل من ظلمها.



تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري على شاشة قناة "CBC"، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.