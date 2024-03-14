الترم الثاني مضغوط| أولياء الأمور: وزارة «التعليم» أربكت أبناءنا.. تخفيف المناهج وإعلان المحذوفات سريعا ينهي الأزمة

أثار قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعديل موعد انطلاق امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، حالة من الارتباك بسبب ضغط الفصل الدراسي الثاني مع حجم المناهج، واتجهت جميع مطالب أولياء الأمور بضرورة تخفيف المناهج، وأن تبكير الامتحانات لابد ان يتبعه قرار لصالح الطلاب.



قالت شيماء نبيل ولي أمر وأدمن جروبات تعليمية، إنه اعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، لابد أن

يتم تخفيف المناهج لجميع الصفوف، لافتة إلى أنه يحسب للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، قراره بالعام الماضي بتخفيف المناهج بالفعل لجميع الصفوف.

وأضافت : الأمرغاية في الاهمية، لأنه بالفعل التيرم قصير جدا، ويتخلله الكثير من الأعياد فضلا عن شهر رمضان، كما نرجو الاعلان عن هذه الأجزاء مبكرا لتجنب ان تأتي فعلا بالامتحان، أو يتم حذ فها بعد أن يتم شرحها بالفعل.

من جهتها أوضحت فاطمة فتحي مؤسس «تعليم بلا حدود»، أن تغيير الخريطه الزمنية وتقديمها ٢١يوم سبب صدمة لأولياء الأمور في أول يوم رمضان، بعد أن تم مخاطبة المديريات التعليمية، من قبل الوزارة، بداية العام الدراسي، تفيد بأن امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم ٢٥ مايو، بل والاكثر صدمة أن مع تغيرها بالمواعيد الصحيحة للنقل حملت خطأ بالنسبة لأعياد الإخوة المسيحيين وكذا الثانويه العامة، وتم تعديلها للمره الثانية وتصحيحهما.



وأضافت «فاطمة فتحي»: في كل ذلك ما يهم ولي الأمر والطالب هو كم المنهج المكدس وان مستشاري المواد اضافوا دروس في مايو، وان محتسب من الخريطة الزمنية اسبوعين مراجعة مع تقديم وتبكير الامتحانات لن تتوفر غير الفوضي في تحديد موعد امتحانات مارس التي من المحتمل أن تكون اخر اسبوع من رمضان رغم أن الطلبة أدوا امتحانات فبراير هذا الاسبوع، لافتة إلى أن السبب في هذه الفوضى قرارات الوزارة من البداية، وعدم التدقيق في المواعيد قبل اعتمادها.

لذا فمن اول التيرم الثاني أولياء الأمور والمعلمين اجمعوا أن المدة الزمنية لا تكفي وطالبوا بالتخفيف والآن وبعد التبكير أصبح تخفيف المنهج بشكل جاد وأن يكون من الدروس الأخيره التي لم تشرح بعد، مطلبا ضروريا وجب تنفيذه لصالح أبنائنا.



وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

وأكدت الوزارة عقد امتحانات الدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

كما تؤكد عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.