الدوري الأوروبي.. ميلان يمطر شباك سلافيا براج بثلاثية فى الشوط الأول

أمطر فريق ميلان الإيطالي، شباك مضيفه سلافيا براج التشيكي بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب فورتونا أرينا، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

بدأت أحداث المباراة مبكرًا، بتلقي توماش هولش لاعب سلافيا براج بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 20.

وافتتح الأمريكي كريستيان بوليسيتش التهديف في الدقيقة 33 من صناعة رافائيل لياو، ثم أضاف روبن لوفتس تشيك الهدف الثاني في الدقيقة 36 من صناعة ثيو هيرنانديز.

وفي الوقت بدل من الضائع، عزز البرتغالي لياو تقدم الروسونيري بهدف ثالث في الدقيقة 45+6 من صناعة بوليسيتش، لينتهي الشوط الأول بتفوق ميلان على سلافيا براج بنتيجة 3-0.

وكان ميلان، فاز على ملعبه سان سيرو على سلافيا براج برباعية مقابل هدفين، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.