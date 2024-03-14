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الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

عطل كبير في شبكات الإنترنت بغرب ووسط إفريقيا

كابل للإنترنت في
كابل للإنترنت في البحر
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قال مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، اليوم الخميس، أن الاتصال بالإنترنت في غرب ووسط أفريقيا تأثر بعطل كبير وذلك بناء على تقارير لشركات اتصالات أفادت بمشكلات في الكابلات (TADAWUL:2370) البحرية.

وأظهرت بيانات نتبلوكس أن ساحل العاج عانت من انقطاع شديد، في حين تأثرت ليبيريا وبنين وبوركينا فاسو بشكل كبير.

وقالت شركة كلاودفلير لمراقبة النشاط على الإنترنت على أحد حساباتها بموقع إكس إن الاضطرابات الكبيرة في الإنترنت مستمرة في جامبيا وغينيا وليبيريا وساحل العاج وغانا وبنين والنيجر.

وقال كلاودفلير رادار "يبدو أن هناك نمطا في توقيت الأعطال التي تؤثر على أفريقيا من شمالها إلى جنوبها".

وقالت شركة فوداكوم للاتصالات بجنوب أفريقيا إن أعطالا بالكابلات البحرية أثرت على شركات تزويد الإنترنت بالبلاد.

 

الإنترنت أفريقيا بوركينا فاسو