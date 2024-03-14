صيدلة المنصورة تفوز بالمركز الأول بالمهرجان المسرحي

فريق تمثيل يستطيع بأدائه المتميز أن ينقلك إلي زمن الفن الجميل، عندما تري أدائهم علي المسرح تشعر كأنك أمام ممثلين كبار، فعلي الرغم من صغر أعمارهم إلا أنهم ، يتقمصون أداورهم ويتقنون أداءهم المسرحي إلي حد إقناع الجمهور، وهو فريق المسرح "بكلية الصيدلة جامعة المنصورة" الذي فاز بالمركز الأول بالمهرجان المسرحي لعام 2024 /2023.

شارك الفريق في مهرجان إبداع 12 الموسم الثانى عشر للعام 2024 فى المجالات الأدبية والعلمية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال عمرو رضا قائد الفريق لـ "البوابة نيوز" أن فريق المسرح بكلية الصيدلة جامعة المنصورة تم تأسيسة عام ١٩٩٨، مشيرا الى ان عدد اعضاء الفريق ٣٠ عضوا".

واضاف "رضا" أن الفريق حقق نجاحا" كبيرا وحصد العديد من الجوائزعلي مستوي جامعة المنصورة

وتابع أن الفريق شارك في مهرجانات خمس مرات وهي "إبداع ٥و٦و٧ و"١١ للمسرح الغنائي.

ويستكمل الفريق شارك في مهرجان إبداع ١٢ وفي ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الثالثة (دوره سمير غانم الـ 16، كما شارك في المهرجان القومي للمسرح في دورة الزعيم عادل إمام ،وفي مهرجان المنصورة بدورتيه الاولي والثانية.

وأوضح ان من العروض المسرحية للفريق التي حقتت العديد من الجوائز عرض “ الشيء “ ،إخراج ” محمد الحضري”، حقق 11 جائزة في مهرجان جامعه المنصوره من ضمنها جائزه أفضل عرض مركز أول وشارك في مهرجان إبداع 12 كما حصد عرض “ أوليفير “ من إخراج حازم أحمد 13 جائزة ضمن مشاركتة بمهرجان جامعة المنصورة من ضمنها أفضل عرض مركز اول ، وشارك في مهرجان إبداع 11العام الماضي للمسرح الغنائي والاستعراضي، وحقق افضل ثالث عرض علي مستوي جامعات مصر وافضل مخرج مركز ثاني ”حازم أحمد”.

وأكد “رضا” أن شارك الفريق بعرض اوليفير في المهرجان القومي للمسرح في دورته السادسة عشرة دورة عادل إمام ،وحقق جائزة لجنة التحكيم الخاصة كأفضل أداء جماعي وجائزة افضل موسيقي والحان ملحن العرض " زياد هجرس"، وحصد العرض المسرحي للفريق بعنوان "مانيكان"، وحقق 6جوائز في مهرجان جامعة المنصورة من ضمنها أفضل عرض المركز ثالث، كما حقق 7 جوائز في مهرجان المنصورة الإقليمي في دورته الاولي من ضمنها أفضل عرض مركز ثاني، وحقق عدة جوائز عن عرض بعنوان “ميراث الريح ”من " إخراج : محمد مجدي حيدر منها وحصد جائزه أفضل عرض مركز أول في مهرجان جامعة المنصورة.

وشارك في مهرجان إبداع 5 وحقق جائزه أفضل عرض مركز ثالث علي مستوي جامعات مصر وحقق جائزه أفضل مخرج مركز أول “محمد مجدي حيدر”.

وذكر أن الفريق المسرحي تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، والدكتور "منال عيد" عميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة والدكتور" محمد سرايا" منسق الأنشطة الطلابية، و"أحمد العشري“ مدير عام رعاية الطلاب بجامعة المنصورة والدكتورة ”داليا خليفة “ مدير إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب جامعة المنصورة

والدكتورة "رشا بروه "وكيل كلية الصيدلة جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة يسرا الفار منسق الانشطة بالكلية ، أسامة المتولي مدير رعاية الطلاب بالكلية والدكتورة اية فتحي مشرف النشاط الفني بالكلية.

فريق المسرح بكلية الصيدلة في جامعة المنصورة

فريق المسرح بصيدلة المنصورة يفوز بالمركز الاول بالمهرجان المسرحي للعام الحالي وشارك في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته دورة الزعيم عادل إمام

كتبت أميمة الإتربي