"الكلمة الحلوة".. عمرو دياب يتخطى 150 مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة

نجحت أغنية "الكلمة الحلوة" للفنان الكبير عمرو دياب في تحقيق أكثر من 150 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر المنصات ضمن حملة اعلانية لإحدى شركات الاتصالات ليلة أول رمضان.

أغنية الكلمة الحلوة من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن مدين، توزيع أسامة الهندي، مكساج وماستر أمير محروس.

وكانت الأغنية قد تصدرت قائمة Top أنغامي في مصر خلال الساعات الماضية بعد طرحها ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات.

وتصدرت الأغنية قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي في مصر في حين أنها الأغنية الدعائية الوحيدة في هذه القائمة.

وحققت الاغنية ملايين المشاهدات في جميع المنصات الاجتماعية بين يوتيوب وانستجرام وفيس يوك والتيك توك .

وتقول كلمات الأغنية:

الكلمة الحلوة عشانك ..

أحلى كلام من قلبي أنا ليك

انت الموضوع ياحبيبي اتفضل أهلا بيك

عالدقة الصوت ده له رقة .. اتكلم بقى ورينا

قولها اوعى تقول لأ .. قولها دي أحلى قصاد عيني

الكلمة تغير دنيا .. بتغير دنيا بحالها

شوف كام واحد أجلها وغلاوتك ندموا عليها".