ads
الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يحصد ذهبية دورة الألعاب الإفريقية

منتخب الكرة الطائرة
منتخب الكرة الطائرة الشاطئية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توج منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية سيدات بذهبية بطولة دورة الألعاب الإفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

جاء ذلك بعدما حقق  المنتخب الفوز على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 2/1، في المباراة النهائية.


من جانبه حرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة على التواصل مع اللاعبات من أجل تهنئتهن على هذا الإنجاز الذي يعكس هيمنة المنتخبات المصرية في القارة الإفريقية.

وأكد قمر أنه كان يثق في قدرة المنتخب على تحقيق اللقب نظرًا لقوته ورغبته في العودة من غانا بالميدالية الذهبية.


وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية بعد فوزه على رواندا بنتيجة 2/0 في لقاء نصف النهائي بعد أن تخطى منتخب كينيا بنتيجة 2/0 في دور ربع النهائي.


وأنهى سيدات الكرة الطائرة الشاطئية مرحلة دور المجموعات بتصدر مجموعته في البطولة.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات في دورة الألعاب الإفريقية كلًا من: دعاء الغباشي - مروة مجدي.

منتخب مصر حرص المهندس ياسر قمر منتخب مصر للكرة الطائرة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية