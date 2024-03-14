السبت.. رئيس الزمالك يجتمع مع جوميز

يجتمع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك مع جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السبت المقبل، لمناقشة بعض الأمور الفنية وإمكانية إضافة عنصر جديد إلى الجهاز الفني فضلا عن إقامة معسكر مغلق أثناء فترة التوقف.

ويفضل مجلس إدارة النادي انضمام عنصر جديد للجهاز من ابناء النادي لمساعدة جوميز ويفاضل المجلس بين أمير عزمي مجاهد و حسين ياسر المحمدي للانضمام للجهاز.

ومن المقرر ان يعود الفريق الى التدريبات السبت المقبل استعدادا لمواجهة استعداته فيوتشر في ذهاب كأس الكونفدرالية والمقرر لها نهاية الشهر الجاري، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة ثلاثة أيام بعد الهزيمة من الجونة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت قرعة مباريات دور الثمانية للكونفدرالية، أوقعت الفريق في مواجهة مودرن فيوتشر على أن تقام مباراة الذهاب يوم 31 مارس الجاري، في حين ستقام مباراة العودة يوم 7 أبريل المقبل.