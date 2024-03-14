فوائد عديدة للإفطار بالتمر في رمضان.. تعرف عليها

يحرص الصائمون في شهر رمضان على بدء تناول وجبة الافطار بالتمر، وربما لا يعرف الكثير من الناس أن لهذه السنة المستحبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى على الجسم، وهنا دليل اخر على اعجاز القرآن والسنة فكل شي يطبقه المسلم من القرآن والسنة يثبت العلم والاطباء معجزاته وفوائده.

وتبرز "البوابة نيوز" فوائد الافطار بالتمر في رمضان.



فوائد التمر في رمضان

يمد الجسم بالطاقة بعد ساعات صيام طويلة وتناول وجبة افطار دسمة مرة واحدة يمكن ان تشعر الشخص بالهبوط.

يحتوي على فيتامينات ب التي تساعد في عملية الأيض وتحويل الطعام إلى طاقة.

يساعد في حل الكثير من مشاكل الهضم لاحتوائه على احماض امينية والياف غذائية قابلة للذوبان لذلك تحفز عملية الهضم وبالتاليالتخلص من الامساك منع التهابات القناة الهضمية.

يخفف من اضطرابات المعدة والانتفاخ والارتجاع.

يساعد في تحسين فقر الدم.

من أبرز الفوائد تقليل فقر الدم فهو مصدر جيد للحديد.

مصدر غني بالنحاس ويساعد في عملية امتصاص الحديد.

يساعد في زيادة الوزن في بعض الحالات التي تريد زيادة الوزن ولكن بشكل صحي وعند تناول كمية معينة.

غني بالسكريات الطبيعية والبروتين.

يقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب.

خفض الكوليسترول في الدم.

ضبط ضغط الدم.

يدعم صحة العظام وتقويتها وتحسين صحتها لأنه غني بالكالسيوم والمغنسيوم والسيلينيوم.

يحسن من صحة العين لانه يحتوي على فيتامين أ ومضاد للأكسدة.

يبطيء من الاصابة بالزهايمر والخرف.

يساعد في الحماية من الإصابة بسرطان القولون.

يقلل من اعراض التهاب الأنف.