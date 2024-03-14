لا تعرف الرحمة.. ماذا تفعل أنثى العنكبوت في الذكر بعد عملية التزاوج؟ (فيديو)

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن ما تفعله أنثى العنكبوت في الذكر بعد عملية التزاوج، مؤكدا أنها لا تعرف الرحمة.

وأضاف الدكتور حسام موافي، عبر برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد عملية التلقيح تقوم أثنى العنكبوت بقتل الذكر ، مشيرا إلى أن أنثى العنكبوت تفعل هذا من أجل ضمان حصولها على الغذاء اللازم والحفاظ على نفسها .



