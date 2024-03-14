حرب غزة.. هل حسم نتنياهو قرار اجتياح رفح الفلسطينية؟

كشف رئيس حكومة علي الاحتلال عن نيته الخبيثة تجاه اجتياح مدينة رفح الفلسطينية خلال الحرب على غزة، وأعلن رفض الضغوط الدولية لمنع العملية العسكرية التي يجهز لها جيش الاحتلال في رفح.

وقال بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي اليوم، الخميس، إنه سيواصل تحدي الضغوط، مضيفا “سندخل رفح ونكمل القضاء علي حركة المقاومة في غزة ونحقق النصر الكامل لإسرائيل”.

يأتي ذلك في ظل استمرار تحدي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة للمجتمع الدولي وانتهاك المواثيق والأعراف الدولية، وهو ما يعني مزيد من الضحايا من المدنيين الأبرياء علي يد جيش الاحتلال في حرب الإبادة التي يخوضها في قطاع غزة.