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الخميس 14 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

سيمبا يصدم الأهلي قبل مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بطل أفريقيا
الأهلي بطل أفريقيا
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حدد نادي سيمبا التنزاني موعد مباراة الفريق أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وتلقى الأهلي ضربة كبيرة قبل بداية مواجهات الأدوار الإقصائية في البطولة الأفريقية وحملة الدفاع عن اللقب .

وأعلن نادي سيمبا التنزاني عبر موقعه الرسمي أن مباراة الذهاب أمام الأهلي ستقام في الثالثة عصراً يوم الجمعة 29 من مارس الجاري.

وستكون المباراة في نهار شهر رمضان وهو ما يمثل أزمة كبيرة لفريق الأهلي الذي يرفض الإفطار وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء. 

يذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا ستقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة 5 أبريل في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة .

وفي حال تأهل الأهلي للدور نصف النهائي سيواجه الفائز من مباراة بترو أتلتيكو ومازيمبي، حيث تقام مباراة الذهاب خارج الديار أحد يومي 19 أو 20 أبريل، ثم العودة في القاهرة يوم 26 أو 27 من الشهر ذاته. 

 

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