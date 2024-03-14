محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بالسنطة ومركز طنطا

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في جميع الأحياء والمدن، من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مشيرًا إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بالسنطة ومركز طنطا.

وتابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع الجيش الذي يتم رصفه بطول 900 متر وعرض 7 أمتار، ورصف شارع بور سعيد بطول 900 متر وعرض 7 أمتار فضلا عن رصف شارع الجمهورية بالسنطة ، بدايةً من طريق زفتى طنطا وحتى النافورة بطول ١,١ كيلو و عرض ١٠ أمتار.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير مثلث مدخل سبرباى حيث تم إعداد المنطقة وتمهيد وتسوية الطريق وفرد الرمال وعمل بلدورات واحواض للزراعة فضلا عن زراعة أشجار وزهور ونجيلة لتشجير وتجميل مثلث مدخل سبرباى، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتطوير وتجميل الميادين لخلق بيئة حضارية للمواطنين والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للمحافظة.