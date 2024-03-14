الحصاد المر.. حكومة غزة: استشهاد 13790 طفلًا و9100 سيدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة غزة، الحصاد المر للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل منذ 7 أكتوبر 2023، إذ أسفر عن استشهاد نحو 13790 طفلًا و9100 سيدة، مشيرًا إلى أن 72 % من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة غزة، ارتكبت قوات جيش الاحتلال 2761 مجزرة خلال 160 يوما من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، كما استشهد 364 من الطواقم الطبية و48 من أفراد الدفاع المدني و133 صحفيا.

وأشار إلى وجود نحو 38,341، شهيدا ومفقودا، و27 طفلا استشهدوا نتيجة المجاعة، بالإضافة إلى 11,000 جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة"، و10,000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت، 700,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، فضلا عن وجود 8,000 حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

كما حذرت حكومة غزة من حدوث كارثة إنسانية، بتعريض حياة أكثر من 60 ألف سيدة حامل للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 350 ألف مريض مزمن بسبب عدم إدخال الأدوية، فضلا عن وجود 269 حالة اعتقال من الكوادر الصحية، و10 حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.