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الخميس 14 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

تفاصيل اليوم الثالث من الندوة السنوية للإكليروس

ارشيف
ارشيف
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بدأ اليوم الموافق الخميس اليوم الثّالث لندوةِ الكَهنة، بالقُدَّاسِ الإلٰهِيِّ والَّذي ترأَّسَهُ الأنبا بشارة جودة، مُطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، بحضور الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك.

تضمن اليوم الثالث المُحاضرةُ الأُولى تحت عُنوان "وصيَّة لا تقتل من العنف اللّامُتناهي إلى تقنين العُنف"، ألقاها الأبُ رالف چرمانوس.

كذلك، المُحاضرتان الثانية والثالثة: ألقاهُما الدّكتور القَسّ عاطف مهنّي، الثّانية: تحت عُنوان "ووصيّة لا تقتُل في ضوء العزة على الجبل [مت ٥]". والثّالثة، تحت عُنوان "يسوع المسيح بين العُنف والسّلام اللّاعُنفيّ في كلامِه وأعمالِه".

تضمن اليوم أيضًا المُحاضرةُ الرّابعة: تحت عُنوان "وصيَّة لا تقتل وحياتنا المُعاصرة"، ألقاها الأب رالف چرمانوس". وٱختُتِمَ اليوم بصلاة المسبحة 

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