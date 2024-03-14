ads
الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

الأحد.. ‏روحانيات رمضانية لفرقة الإنشاد فى معهد الموسيقى

فرقة الانشاد الديني
فرقة الانشاد الديني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تحتفى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بشهر رمضان المعظم حيث تقدم فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات حفلا في التاسعة والنصف مساء الأحد 17 مارس على مسرح معهد الموسيقى العربية .

‏يتضمن البرنامج مختارات من أهم الاعمال الروحانية التى وضعها كبار المؤلفين منها كل الناس بيقولوا يارب، رمضان جانا، برضاك يا خالقي، قل ادعوا الله، هلت ليالي، في حب الله، يا ختام الأنبياء، إلهى ما أعظمك، بشراك يا صايم، الفين صلاة ع النبي، عليك سلام الله، لا إله إلا الله، على باب سيدنا النبي، قد تمم الله مقاصدنا، القلب يعشق، اسماء الله الحسنى.

 اداء فارس عبد العال، هبة عادل، تامر نجاح ، سماح عباس، وائل سراج، أحمد حسن ، طه حسين، ولاء رميح .

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا فى مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

الإنشاد الديني الحفاظ على التراث الأوبرا المصرية التراث الغنائي الديني الدكتورة لمياء زايد المايسترو عمر فرحات دار الأوبرا المصرية شهر رمضان المعظ عبد الحليم نويرة مسرح معهد الموسيقي العربية