حياتي روتينية وعندي فوبيا من السرطان.. أهم تصريحات أحمد عز في بودكاست

استضاف الإعلامي عمرو أديب الفنان أحمد عز، ضمن حلقات بودكاست "big time"، للحديث عن محطات مشواره الفنى وآخر مستجدات الأعمال الفنية.

فوبيا الفنان أحمد عز

كشف الفنان أحمد عز خلال اللقاء عن الإصابة بأمراض تعتبر الفوبيا الملازمة له طوال حياته، ويرجع ذلك بعد إصابة والدته بمرض السرطان، ووفاتها به وهو يعاني من الخوف من التعرض لأي مرض.

الرياضة

أرجع الفنان أحمد عز حبه إلى الرياضة لسببين، الأول هو تربية والده له ولأخواته بالتمرين والرياضة منذ الصغر، وكانت السباحه هي الرياضة الأولي لهم منذ الطفولة.

وأكد الفنان أحمد عز أن هناك سبباً آخر لحب الرياضة، وهو أن ممارسة الرياضة تجنب الشخص التعرض للضغوط النفسية أو اللجوء للعلاج النفسي بسبب تفريغ الشحنات النفسية والضغوط خلال التمرين.

حياه روتينية

أعرب الفنان أحمد عز عن دهشته من ظن البعض أنه يعيش حياه شهرة وأضواء ونجومية.

وأكد الفنان أحمد عز أنه يعيش حياة روتينية لأقصى درجة، والحياة تتلخص فى التصوير والبيت، وفى بعض الأحيان القليلة يخرج مع بعض أصدقائه المقربين، وهو أيضاً يعتاد النوم مبكراً منذ الصغر.